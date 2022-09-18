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Россияне на оккупированных территориях пытаются создать разные диверсии, чтобы дискредитировать действия ВСУ. Что и произошло в Херсоне, где вчера вечером произошла стрельба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
Она обратила внимание, ранее было предупреждение о том, с 17 по 20 сентября в Херсонской области, оккупантами планируется целый ряд диверсионных мер, которые будут вредить имиджу ВСУ.
— Российские военные пытаются донести информацию, что не увольняют их, а захватывают. Именно поэтому провокации со стрельбой посреди Херсона, провокации со взрывами и прочее, что они освещают, в первую очередь, на своих пропагандистских каналах – на это нужно обращать внимание, – отметила Наталья Гуменюк.
По ее словам, если на оккупированных территориях происходят какие-то чрезвычайные происшествия, например, взрывы или стрельба, и она еще не завершилась, а корреспондент оккупационного ТВ уже «в водовороте событий», то это, скорее всего, и есть провокация.
Напомним, примерно в 20:00 часов жители оккупированного Херсона начали слышать эхо звуков от стрелкового оружия .
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Россияне на оккупированных территориях пытаются создать разные диверсии, чтобы дискредитировать действия ВСУ. Что и произошло в Херсоне, где вчера вечером произошла стрельба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
Она обратила внимание, ранее было предупреждение о том, с 17 по 20 сентября в Херсонской области, оккупантами планируется целый ряд диверсионных мер, которые будут вредить имиджу ВСУ.
— Российские военные пытаются донести информацию, что не увольняют их, а захватывают. Именно поэтому провокации со стрельбой посреди Херсона, провокации со взрывами и прочее, что они освещают, в первую очередь, на своих пропагандистских каналах – на это нужно обращать внимание, – отметила Наталья Гуменюк.
По ее словам, если на оккупированных территориях происходят какие-то чрезвычайные происшествия, например, взрывы или стрельба, и она еще не завершилась, а корреспондент оккупационного ТВ уже «в водовороте событий», то это, скорее всего, и есть провокация.
Напомним, примерно в 20:00 часов жители оккупированного Херсона начали слышать эхо звуков от стрелкового оружия .