Россияне на оккупированных территориях пытаются создать разные диверсии, чтобы дискредитировать действия ВСУ. Что и произошло в Херсоне, где вчера вечером произошла стрельба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она обратила внимание, ранее было предупреждение о том, с 17 по 20 сентября в Херсонской области, оккупантами планируется целый ряд диверсионных мер, которые будут вредить имиджу ВСУ.

— Российские военные пытаются донести информацию, что не увольняют их, а захватывают. Именно поэтому провокации со стрельбой посреди Херсона, провокации со взрывами и прочее, что они освещают, в первую очередь, на своих пропагандистских каналах – на это нужно обращать внимание, – отметила Наталья Гуменюк.

По ее словам, если на оккупированных территориях происходят какие-то чрезвычайные происшествия, например, взрывы или стрельба, и она еще не завершилась, а корреспондент оккупационного ТВ уже «в водовороте событий», то это, скорее всего, и есть провокация.

Напомним, примерно в 20:00 часов жители оккупированного Херсона начали слышать эхо звуков от стрелкового оружия .