Европейская комиссия в воскресенье рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права.

О своем решении Европейская комиссия сообщила в воскресенье, пишет «Украинская правда» .

— Сегодняшнее решение является четкой демонстрацией решимости Комиссии защитить бюджет ЕС и использовать все имеющиеся инструменты для достижения этой важной цели, – заявил Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что она предлагает «приостановить 65% обязательств для трех операционных программ в рамках политики сплоченности», а также «запрет заключать юридические обязательства с трастами общественного интереса по программам, реализуемым в прямом и косвенном управлении».

По оценке венгерских СМИ, речь идет о блокировании суммы примерно в 7,5 миллиарда евро на бюджетный период до 2027 года.

В то же время, Еврокомиссия заложила основу для возможного компромисса, который позволит Будапешту сохранить деньги. Окончательное решение должен в течение месяца принять Совет ЕС, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. В исключительных обстоятельствах этот период может быть продлен максимум на два месяца.

Тем временем Еврокомиссия будет следить за ситуацией и информировать Совет ЕС о любых элементах, которые могут повлиять на его текущую оценку. Еврокомиссар Ган сказал, что последнее обещание Венгрии ответить на критику со стороны ЕС является значительным шагом в правильном направлении, но оно все еще должно быть превращено в новые законы и практические действия, прежде чем ЕС будет абсолютно убежден. В последние недели правительство Орбана предложило создать новое агентство по борьбе с коррупцией.

Венгрия обязалась полностью проинформировать Еврокомиссию о выполнении ключевых шагов по имплементации до 19 ноября.

Для Брюсселя рекомендация Совету ЕС применить это наказание против Венгрии является следующим шагом в процессе санкционного механизма, который он запустил против Венгрии в апреле из-за проблем с верховенством права. Механизм позволяет Брюсселю налагать финансовые санкции на страны-члены «для защиты бюджета», если они нарушили основные ценности ЕС.

Решение наложить финансовый штраф члены Еврокомиссии приняли единогласно.

Еврокомиссия также блокирует около 6 миллиардов евро средств, предусмотренных для Венгрии в рамках отдельного пакета восстановления экономики после пандемии COVID-19 из-за тех же проблем с коррупцией.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече перед своими сторонниками произнес пророссийскую и антиевропейскую речь . Он в частности спрогнозировал распад Евросоюза и заявил, что постарается не дать ЕС продлить санкции против России.