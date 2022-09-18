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В результате российских обстрелов Николаевщины в Очакове в ночь на 18 сентября были тяжело ранены два человека.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
- Днем 17 сентября, в 13:37 зафиксированы обстрелы города Очаков Очаковской общины. Попадания были по открытым территориям. Пострадавших нет. Ночью 18 сентября в 00:30 враг продолжил обстрелы Очакова. В результате чего тяжелые ранения получили два человека. Повреждены жилые дома. В некоторых районах города нет доступа к сети Интернет, – написал он.
По его словам, захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Николаева и Николаевской области, в результате чего повреждена гражданская инфраструктура.
Напомним, в ночь на 18 сентября российские кафиры обстреляли один из районов Николаева.
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В результате российских обстрелов Николаевщины в Очакове в ночь на 18 сентября были тяжело ранены два человека.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
- Днем 17 сентября, в 13:37 зафиксированы обстрелы города Очаков Очаковской общины. Попадания были по открытым территориям. Пострадавших нет. Ночью 18 сентября в 00:30 враг продолжил обстрелы Очакова. В результате чего тяжелые ранения получили два человека. Повреждены жилые дома. В некоторых районах города нет доступа к сети Интернет, – написал он.
По его словам, захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Николаева и Николаевской области, в результате чего повреждена гражданская инфраструктура.
Напомним, в ночь на 18 сентября российские кафиры обстреляли один из районов Николаева.