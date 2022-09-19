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Фунт стерлингов снизился до нового минимума с 1985 года против доллара США после того, как розничные продажи за август в Великобритании резко упали.
Об этом сообщает BBC.
Причину дополнительной девальвации национальной валюты считают падение объемов продаж на 1,6%, что вызвало новую обеспокоенность состоянием экономики.
После публикации данных о розничных продажах фунт стерлингов упал более чем на 1% по отношению к доллару, что является самым низким показателем с 1985 года. Позже фунт восстановился и поднялся выше до 1,14 доллара.
Падение фунта происходит на фоне, когда инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума, несмотря на определенное падение до 9,9% с 10,1% в июле.
На минувшей неделе правительство объявило о гарантии цен на энергию, чтобы помочь людям со счетами за электроэнергию. Поддержка предполагает ограничение годового счета за электроэнергию для типичного домохозяйства на уровне 2500 фунтов стерлингов в течение двух лет.
Прогнозировалось, что счета за электроэнергию должны вырасти до 3549 фунтов стерлингов в год, с возможным увеличением в 2023 году. Эксперты добавляют, что из-за вмешательства правительства любая рецессия будет «меньше и короче», чем ожидалось ранее.
Управление национальной статистики (ONS) сообщило, что падение розничных продаж продолжается с лета 2021 года, когда были сняты все Covid-ограничения. Наблюдавшееся в августе падение стало самым большим падением в месячном исчислении с декабря 2021 года.
Объемы продаж в супермаркетах также упали на 0,9% в августе, однако продажи алкоголя и табака выросли на 6,3%.
По данным ONS, в августе наблюдалось значительное падение продаж в универмагах – на 2,7%, а в магазинах одежды – на 0,6%.
Между тем доля розничных продаж онлайн упала до 25,7% в августе с 26,3% в июле, но этот показатель остается значительно выше уровня пандемии.
Напомним, курс евро к доллару снизился после того, как Россия перекрыла газопровод в Европу, что заставило некоторые правительства объявить о чрезвычайных мерах. Евро потерял 0,5%, опустившись до минимума за 20 лет в 0,99 доллара, поскольку рынки оценили больший риск европейской рецессии.
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Фунт стерлингов снизился до нового минимума с 1985 года против доллара США после того, как розничные продажи за август в Великобритании резко упали.
Об этом сообщает BBC.
Причину дополнительной девальвации национальной валюты считают падение объемов продаж на 1,6%, что вызвало новую обеспокоенность состоянием экономики.
После публикации данных о розничных продажах фунт стерлингов упал более чем на 1% по отношению к доллару, что является самым низким показателем с 1985 года. Позже фунт восстановился и поднялся выше до 1,14 доллара.
Падение фунта происходит на фоне, когда инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума, несмотря на определенное падение до 9,9% с 10,1% в июле.
На минувшей неделе правительство объявило о гарантии цен на энергию, чтобы помочь людям со счетами за электроэнергию. Поддержка предполагает ограничение годового счета за электроэнергию для типичного домохозяйства на уровне 2500 фунтов стерлингов в течение двух лет.
Прогнозировалось, что счета за электроэнергию должны вырасти до 3549 фунтов стерлингов в год, с возможным увеличением в 2023 году. Эксперты добавляют, что из-за вмешательства правительства любая рецессия будет «меньше и короче», чем ожидалось ранее.
Управление национальной статистики (ONS) сообщило, что падение розничных продаж продолжается с лета 2021 года, когда были сняты все Covid-ограничения. Наблюдавшееся в августе падение стало самым большим падением в месячном исчислении с декабря 2021 года.
Объемы продаж в супермаркетах также упали на 0,9% в августе, однако продажи алкоголя и табака выросли на 6,3%.
По данным ONS, в августе наблюдалось значительное падение продаж в универмагах – на 2,7%, а в магазинах одежды – на 0,6%.
Между тем доля розничных продаж онлайн упала до 25,7% в августе с 26,3% в июле, но этот показатель остается значительно выше уровня пандемии.
Напомним, курс евро к доллару снизился после того, как Россия перекрыла газопровод в Европу, что заставило некоторые правительства объявить о чрезвычайных мерах. Евро потерял 0,5%, опустившись до минимума за 20 лет в 0,99 доллара, поскольку рынки оценили больший риск европейской рецессии.