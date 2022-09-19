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Крупнейшее кредитное учреждение Турции Isbank прекратило использовать популярную среди туристов из России российскую платежную систему «Мир».
Об этом пишет Bloomberg.
Турция не ввела санкций против российских учреждений в ответ на войну в Украине. Еще четыре турецких банка используют систему «Мир».
Министерство финансов США отреагировало, предупредив турецкие компании, что ведение бизнеса с определенными российскими юридическими и физическими лицами может привести к санкциям. Банк Isbank решил не рисковать и отказался от российской платежной системы.
Как прогнозировали финансовые аналитики, российская экономика не оправится от войны в Украине и полученных санкций «ранее 2030-х годов».
Крупнейшее кредитное учреждение Турции Isbank прекратило использовать популярную среди туристов из России российскую платежную систему «Мир».
Об этом пишет Bloomberg.
Турция не ввела санкций против российских учреждений в ответ на войну в Украине. Еще четыре турецких банка используют систему «Мир».
Министерство финансов США отреагировало, предупредив турецкие компании, что ведение бизнеса с определенными российскими юридическими и физическими лицами может привести к санкциям. Банк Isbank решил не рисковать и отказался от российской платежной системы.
Как прогнозировали финансовые аналитики, российская экономика не оправится от войны в Украине и полученных санкций «ранее 2030-х годов».