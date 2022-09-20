Российская пропагандистка Маргарита Симоньян увидела угрозу ядерной войны на фоне громких заявлений оккупантов о необходимости проведения псевдореферендумов на временно захваченных территориях Украины.

Об этом она написала в своем телеграмме-канале.

— Судя по происходящему и еще собирающемуся произойти, эта неделя знаменует или преддверие нашей скорой победы, или преддверие ядерной войны. Не могу разглядеть ничего третьего., – написала Марграрита Симоньян.

Напомним, глава оккупационной «Администрации Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что подписал «указ» о проведении «референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации». Его оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября.

Ранее так называемый «председатель ВГА Херсонщины» коллаборант Владимир Сальдо объявил «добровольную» мобилизацию жителей временно оккупированной Херсонщины в ряды российской армии.