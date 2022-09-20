Лидер белорусского режима Александр Лукашенко распорядился приступить к подготовке к обороне по нормам военного времени. Ему вновь померещилась «угроза» со стороны Украины.

Об этом сообщает "Белта».

— В Украине уже создаются какие-то полки или батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Снова хотят новую Украину здесь в Белоруссии создать. Это недопустимо, – говорит Александр Лукашенко.

Диктатор утверждает, что военная ситуация сейчас «очень серьезная и опасная» и поручил госсекретарю Совбеза Беларуси Александру Вольфовичу «не упрощаться в сфере военной подготовки».

— Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал небезопасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не нужно ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. и какое у них оружие, значит, нужно. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому эти вещи мы не должны забывать, и это у вас все должно быть под контролем, – заявил Александр Лукашенко.

Как сообщалось, российская пропагандистка Маргарита Симоньян увидела угрозу ядерной войны на фоне громких заявлений оккупантов о необходимости проведения псевдореферендумов на временно захваченных территориях Украины.