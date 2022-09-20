Финляндия во вторник, 20 сентября, обратилась в Еврокомиссию с просьбой дать рекомендации всем странам Шенгенского соглашения по признанию недействительными или аннулированию выданных россиянам виз.

Как сообщается на сайте МИД Финляндии, Хельсинки запрашивает рекомендацию, согласно которой страны Шенгенского соглашения, не пропуская граждан страны-агрессора на своей границе, одновременно признавали бы недействительными, аннулировали их визы или запрещали въезд в соответствии с правилами Шенгена. В ведомстве пояснили, что это поможет предотвратить попытки тех же людей попасть в Шенгенскую зону через другую границу.

В ходе встречи глав МИД ЕС 19 сентября Финляндия предложила включить туристические визы в санкции Евросоюза.

— Финляндия считает важным принять меры по наработке единой линии ЕС по визовым ограничениям для России, – говорится в сообщении.

Напомним, с 19 сентября гражданам России запрещено въезжать в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу с туристическими шенгенскими визами , которые были выданы в любых странах Евросоюза. Они могут пересечь сухопутную границу с ЕС только в Финляндии.