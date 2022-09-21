Участвующий в 77-й ГА ООН канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что Германия и цивилизованный мир не примут мир, который пытается навязать Украине и другим Россия.

Об этом он заявил с трибуны Генеральной ассамблеи, передает Укринформ.

— Если мы хотим, чтобы путинская война закончилась, то мы не можем быть безразличны к тому, чем она закончится. Поэтому мы не примем мир, диктуемый Россией, и не примем никаких фиктивных референдумов. Вот почему Украина должна быть способна оградить себя от вторжения России, - сказал глава правительства Германии.

Канцлер вновь подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска из Украины. Украина имеет полное право защищать свою целостность, суверенитет и демократию, подчеркнул он.

— Путин откажется от своей войны и своих имперских амбиций только если поймет, что не сможет выиграть эту войну, — заявил он.

По его словам, Путин разрушает не только Украину, но и собственное государство.

— Действия России можно назвать одним словом — это чистый империализм, — сказал немецкий канцлер.

Он назвал это «катастрофой не только для Европы, но и для глобального мирного порядка, являющегося антитезой империализма и неоколониализма».

В своей речи политик пообещал Украине дальнейшую поддержку на всех уровнях, включая поставки оружия. Он также заверил, что Украина может рассчитывать на международную поддержку по восстановлению. Шольц повторил приглашение на экспертную конференцию 25 октября в Берлине по восстановлению Украины.

Канцлер отметил важность однозначного осуждения захватнической войны России в марте 141 со 193 государством ООН. В то же время, он обратил внимание на то, что две наиболее густонаселенные страны мира — Китай и Индия — воздержались.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Потсдаме, пообещал увеличить поставки оружия Украине.