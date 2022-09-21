Пентагон 15 сентября заключил контракт на дроны-камикадзе Switchblade 600 для Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны США.

Сумма контракта – 2,2 миллиона долларов, а подрядчик – AeroVironment. Количество дронов не указано.

В ВСУ на вооружении есть Switchblade 300, дальность которых составляет 10 километров. «Старшие» Switchblade 600 отличаются мощной боевой частью, как у противотанкового комплекса Javelin. Они предназначены для уничтожения тяжелой бронетехники на расстоянии до 40 км. Находиться в воздухе SwitchBlade 600 могут до 40 минут. Атакуют цель такие дроны со скоростью 185 км/ч.

Пока Switchblade 600 на стадии прототипа, поэтому когда именно ВСУ получат эти дроны, пока неизвестно.

Напомним, что армия РФ активизировала применение дронов-камикадзе на юге для поражения объектов гражданской инфраструктуры, в том числе, в тыловых районах, на существенном удалении от линии фронта.