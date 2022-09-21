Армия РФ активизировала применение дронов-камикадзе на юге для поражения объектов гражданской инфраструктуры, в том числе, в тыловых районах, на существенном удалении от линии фронта.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Вчера днем россияне направили два ударных дрона по прибрежной зоне Очакова. Один дрон был сбит, второй нанес самоликвидационный удар по побережью. Люди не пострадали.

По частям сбитого дрона идентифицирован дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, который российские оккупационные войска маркируют как «Герань-2». Это боражирующий боеприпас, весом 200 килограммов и размахом крыльев в 2,5 метра.

Ранее сообщалось, что российские военные применяют дроны-камикадзе для ударов по портовой инфраструктуре Очакова.

В воздушных силах объяснили, чем можно сбивать иранские «подарки» России.