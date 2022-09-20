Зафиксировано несколько случаев применения россиянами иранских беспилотников, эффективность такого оружия изучается, противодействие организуется.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в комментарии «УП».

Два обнародованных случая — сбитые подразделениями Воздушных сил и другими силами обороны Украины дроны-камикадзе «Shahed-136».

Как пояснил Юрий Игнат, это малозаметная радиолокационно, относительно небольшая воздушная цель, в большинстве своем летящая на низкой высоте. Ее можно сбивать разными средствами ПВО и даже стрелковым оружием. Но лучше для этого подходят зенитные пушки, или, например, такие средства ПВО, как украинская «Шилка», или немецкий «Гепард».

Обезвредить такой дрон можно с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

По словам спикера Воздушных сил, говорить, насколько эффективно такое оружие как «Shahed-136», пока рано. Говорить, это единственный тип беспилотника, который Иран предоставил России, пока тоже невозможно.

Напомним, вечером 20 сентября Воздушные силы ВСУ сбили штурмовик Су-25 в Херсонской области и дронкамикадзе «Shahed-136» в Николаевской области.

Также сообщалось, что россияне применяют дроны-камикадзе для ударов по портовой инфраструктуре Очакова.