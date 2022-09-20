Российские военные используют дроны-камикадзе для ударов по портовой инфраструктуре Очакова.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

— Враг активизирует применение дронов-камикадзе в разных направлениях. Так, по портовой инфраструктуре Очакова было направлено два таких воздушных агрессора, – говорится в сообщении.

Пожар оперативно потушили. Пострадавших нет.

Напомним, 19 сентября с 18:35 и 20 сентября с 03:20 враг наносил удары по аквазоне и прибрежной зоне города Очаков Николаевской области.