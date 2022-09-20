Вчера, 19 сентября, с 18:35 и 20 сентября с 03:20, враг наносил удары по аквазоне и прибрежной зоне города Очаков Очаковской громады Николаевской области.

Пострадавших нет, сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Также вчера, 19 сентября, с 09:20 до 17:00, обстрелы были за пределами сел Красная Долина и Широкое Широковской громады . Пострадавших и разрушений нет.

Под вражеским огнем остается Березнеговатская громада. Так, 19 сентября, в 10:40 были обстрелы близлежащих территорий станции Березнеговатое, в 10:45 и 20:10 – села Муравьевка. Также взрывы раздавались в 13:05 возле села Любомировка, в 13:35 и 16:00 в окрестностях сел Красный Яр и Лепетиха. Вечером, в 17:10, было попадание в поле между селами Маломихайловка и Красный Яр, в 17:30 - между пгт Березнеговатое и селом Татьяновка. Пострадавших нет.

Ночью, 20 сентября, ориентировочно в 03:45 и 03:55 обстрелам снова подверглись пгт Березнеговатое и его окрестности. В результате обстрела повреждено учебное заведение – в здании вылетели окна. Пострадавших нет. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Также 19 сентября около 20:00-20:30 были взрывы в полях за пределами города Баштанка Баштанской громады. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, вечером 19 сентября российские войска били по Баштанскому району Николаевщины реактивными снарядами из системы залпового огня «Смерч» и впоследствии еще и из зенитно-ракетных систем С-300.

Ранее сообщалось, что после полуночи 19 сентября был обстрелян Николаев. Российские террористы выпустили по городу 9 ракет. Повреждения получили 40 домов частного сектора.