Вечером 19 сентября российские войска били по Баштанскому району Николаевщины реактивными снарядами из системы залпового огня «Смерч», а после еще и из зенитно-ракетных систем С-300.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Поражены открытые участки местности, сельскохозяйственные угодья. Без человеческих потерь.

Всего за прошедшие сутки на Южнобугском направлении противник обстрелял более 28 населенных пунктов, сообщает Генштаб.

Среди них Александровка, Новогригоровка, Заря, Шевченково, Мирное, Широкое, Белогорка, Безымянное, Миролюбовка, Высокополье и Ольгино.

Ранее сообщалось, что после полуночи 19 сентября был обстрелян Николаев. Российские террористы выпустили по городу 9 ракет. Повреждения получили 40 домов частного сектора.

Также ночью, 19 сентября, российская армия нанесла удар по Южноукраинской АЭС ракетой «Искандер". Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской армии по территории Южноукраинской атомной станции на Николаевщине, отметив, что Россия подвергает опасности весь мир и ее нужно остановить.

Также глава парламентской фракции «Слуга народа» николаевец Давид Арахамия заявил, что теракты — это все, на что способна российская армия.

Напомним, днем, 20 августа, российские оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом в Вознесенске. Позже стало известно о пострадавших, среди которых есть дети.