Во время первой волны частичной мобилизации Россия сможет собрать максимум до 50 тысяч военных.

Такой прогноз озвучил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, пишет НВ.

— Мы должны понимать, что эта мобилизация не означает, что завтра все 300 тысяч появятся на столкновении. В первую очередь, в них попадают те, кто имеет военные специальности, поэтому, думаю, эта волна будет 40-50 тысяч, — сказал Вадим Денисенко.

Вадим Денисенко объяснил, что на большее количество оккупантов у России не будет возможности найти экипировку, а также научить военных, чтобы усилить ими фронт.

– Поэтому в этом случае это будут все их неотвратимые потери на территории Украины, – резюмировал советник МВД.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.