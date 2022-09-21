Президент Чехии Милош Земан призвал усилить помощь Украине в борьбе против военной агрессии России.

Об этом написал в Twitter представитель президента Иржи Овчачек.

— Российская мобилизация, очевидно, является результатом последних военных успехов Украины. Адекватным ответом было бы увеличение помощи Украине, но не только в военной сфере, – говорится в заявлении Милоша Земана.

Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что российский президент Владимир Путин совершил ошибку и просчитался в войне против Украины. Мобилизация в России только доказывает это.