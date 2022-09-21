Верховная Рада вернула акцизный налог на горючее.
За это проголосовали 255 нардепов, сообщил депутат Ярослав Железняк.
Согласно его положениям, возвращаются акцизы в размере:
Налог на добавленную цена для всех видов остается на уровне 7%. Также вводится нулевой акциз для топлива на нужды Минобороны. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны в период военного и чрезвычайного положения.
Ранее Кабинет Министров поддержал законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины, которым предусматривается частичный возврат ставок акциза на топливо, действовавших до полномасштабного вторжения.
Верховная Рада вернула акцизный налог на горючее.
За это проголосовали 255 нардепов, сообщил депутат Ярослав Железняк.
Согласно его положениям, возвращаются акцизы в размере:
Налог на добавленную цена для всех видов остается на уровне 7%. Также вводится нулевой акциз для топлива на нужды Минобороны. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны в период военного и чрезвычайного положения.
Ранее Кабинет Министров поддержал законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины, которым предусматривается частичный возврат ставок акциза на топливо, действовавших до полномасштабного вторжения.