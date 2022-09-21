Верховная Рада вернула акцизный налог на горючее.

За это проголосовали 255 нардепов, сообщил депутат Ярослав Железняк.

Согласно его положениям, возвращаются акцизы в размере:

бензин - €100 за тысячу литров;

дизель - €100 за тысячу литров;

биотопливо - €100 за тысячу литров;

газ - €52 за тысячу литров.

Налог на добавленную цена для всех видов остается на уровне 7%. Также вводится нулевой акциз для топлива на нужды Минобороны. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны в период военного и чрезвычайного положения.

Ранее Кабинет Министров поддержал законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины, которым предусматривается частичный возврат ставок акциза на топливо, действовавших до полномасштабного вторжения.