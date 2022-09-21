Россия освободила из плена 10 иностранных военных. Освобождение произошло при посредничестве принца Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN Europe.

По данным СМИ, из плена вернулись граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. В Саудовской Аравии заявляют, что самолет с военнопленными приземлился на территории королевства в среду, 21 сентября.

Ранее сообщалось, что на юге Украины некоторые российские военные добровольно поднимают белое знамя и сдаются в плен.