|Швидкість вітру:
|1.7 м/с
|Схід сонця:
|06:18
|Захід сонця:
|19:21
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|1.6 м/с
|Схід сонця:
|06:20
|Захід сонця
|19:31
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.45 грн
|40.15 грн
Об этом рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.
Она объяснила, что на юге оккупантам тоже очень сложно. Захватчики имитируют подтягивание резервов путём маневрирования.
— Они понимают, что новые силы подтягивать неоткуда, хотя командование российских оккупационных войск пытается сымитировать подтягивание резервов маневрированием. Подразделения переезжают из одного направления в другое, имитируя подтягивание сил. Но их разговоры раскрывают, что они здесь уже давно и силы на финише, — отметила пресс-секретарь Сил обороны на юге.
Гуменюк добавила, что такая ситуация побуждает россиян складывать оружие и сдаваться в плен.
- Есть случаи, когда они добровольно поднимали белое знамя, а также случаи, когда наши военные во время работы встречают российских оккупантов, которые готовы пополнить обменный фонд, - подытожила она.
4 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины уволили населенный пункт в Донецкой области и еще два – на юге. Перед этим были опубликованы фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки зашли 13 марта.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны США видит, что украинское наступление на юге развивается успешно.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга
Об этом рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.
Она объяснила, что на юге оккупантам тоже очень сложно. Захватчики имитируют подтягивание резервов путём маневрирования.
— Они понимают, что новые силы подтягивать неоткуда, хотя командование российских оккупационных войск пытается сымитировать подтягивание резервов маневрированием. Подразделения переезжают из одного направления в другое, имитируя подтягивание сил. Но их разговоры раскрывают, что они здесь уже давно и силы на финише, — отметила пресс-секретарь Сил обороны на юге.
Гуменюк добавила, что такая ситуация побуждает россиян складывать оружие и сдаваться в плен.
- Есть случаи, когда они добровольно поднимали белое знамя, а также случаи, когда наши военные во время работы встречают российских оккупантов, которые готовы пополнить обменный фонд, - подытожила она.
4 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины уволили населенный пункт в Донецкой области и еще два – на юге. Перед этим были опубликованы фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки зашли 13 марта.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны США видит, что украинское наступление на юге развивается успешно.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга