На юге Украины российские военные добровольно поднимают белое знамя и сдаются в плен.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Она объяснила, что на юге оккупантам тоже очень сложно. Захватчики имитируют подтягивание резервов путём маневрирования.

— Они понимают, что новые силы подтягивать неоткуда, хотя командование российских оккупационных войск пытается сымитировать подтягивание резервов маневрированием. Подразделения переезжают из одного направления в другое, имитируя подтягивание сил. Но их разговоры раскрывают, что они здесь уже давно и силы на финише, — отметила пресс-секретарь Сил обороны на юге.

Гуменюк добавила, что такая ситуация побуждает россиян складывать оружие и сдаваться в плен.

- Есть случаи, когда они добровольно поднимали белое знамя, а также случаи, когда наши военные во время работы встречают российских оккупантов, которые готовы пополнить обменный фонд, - подытожила она.

4 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины уволили населенный пункт в Донецкой области и еще два – на юге. Перед этим были опубликованы фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки зашли 13 марта.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США видит, что украинское наступление на юге развивается успешно.