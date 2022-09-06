Министерство обороны США видит, что украинское наступление на юге развивается успешно.

Как пишет Guardian, позицию Пентагона донес бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер.

Конкретные названия населённых пунктов он не перечислил, но обозначил их территориальную принадлежность.

— Первое, что мы увидели в Херсонской области, это продолжение наступательных действий украинцев. Они продолжают движение вперед. Мы знаем, что они отбили некоторые деревни, – сказал высокопоставленный американский офицер.

Напомним, в союзной Великобритании видят, что наступательными действиями в Херсонской области подразделения Вооруженных сил Украины достигли «реальных успехов».