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Министерство обороны США видит, что украинское наступление на юге развивается успешно.
Как пишет Guardian, позицию Пентагона донес бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер.
Конкретные названия населённых пунктов он не перечислил, но обозначил их территориальную принадлежность.
— Первое, что мы увидели в Херсонской области, это продолжение наступательных действий украинцев. Они продолжают движение вперед. Мы знаем, что они отбили некоторые деревни, – сказал высокопоставленный американский офицер.
Напомним, в союзной Великобритании видят, что наступательными действиями в Херсонской области подразделения Вооруженных сил Украины достигли «реальных успехов».
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Министерство обороны США видит, что украинское наступление на юге развивается успешно.
Как пишет Guardian, позицию Пентагона донес бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер.
Конкретные названия населённых пунктов он не перечислил, но обозначил их территориальную принадлежность.
— Первое, что мы увидели в Херсонской области, это продолжение наступательных действий украинцев. Они продолжают движение вперед. Мы знаем, что они отбили некоторые деревни, – сказал высокопоставленный американский офицер.
Напомним, в союзной Великобритании видят, что наступательными действиями в Херсонской области подразделения Вооруженных сил Украины достигли «реальных успехов».
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга