В союзной Великобритании видят , что наступательными действиями в Херсонской области подразделения Вооруженных сил Украины достигли «реальных успехов».

Таким образом, бои на юге охарактеризовал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Министр страны-партнера подчеркнул, что победы Украины в Херсонской области начались с разрушения мостов и уничтожения вражеских тыловых складов, после чего продолжились скоординированным наступлением.

— Они достигают реальных успехов, но понятно, что, как мы видели в других местах этого конфликта, бои происходят на близкой дистанции и тяжелые, — отметил он.

Господин Уоллес дополнил свое выступление словами о дополнительном пакете поддержки для Украины, прорабатываемом правительством Великобритании.

— Соединенное Королевство продолжает оказывать военную помощь украинским вооруженным силам, чтобы помочь противостоять незаконному вторжению, — сделал он акцент.

Как сообщалось, Норвегия и Великобритания купят для Украины микродроны на $9 млн.



