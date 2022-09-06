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В союзной Великобритании видят , что наступательными действиями в Херсонской области подразделения Вооруженных сил Украины достигли «реальных успехов».
Таким образом, бои на юге охарактеризовал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
Министр страны-партнера подчеркнул, что победы Украины в Херсонской области начались с разрушения мостов и уничтожения вражеских тыловых складов, после чего продолжились скоординированным наступлением.
— Они достигают реальных успехов, но понятно, что, как мы видели в других местах этого конфликта, бои происходят на близкой дистанции и тяжелые, — отметил он.
Господин Уоллес дополнил свое выступление словами о дополнительном пакете поддержки для Украины, прорабатываемом правительством Великобритании.
— Соединенное Королевство продолжает оказывать военную помощь украинским вооруженным силам, чтобы помочь противостоять незаконному вторжению, — сделал он акцент.
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В союзной Великобритании видят , что наступательными действиями в Херсонской области подразделения Вооруженных сил Украины достигли «реальных успехов».
Таким образом, бои на юге охарактеризовал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
Министр страны-партнера подчеркнул, что победы Украины в Херсонской области начались с разрушения мостов и уничтожения вражеских тыловых складов, после чего продолжились скоординированным наступлением.
— Они достигают реальных успехов, но понятно, что, как мы видели в других местах этого конфликта, бои происходят на близкой дистанции и тяжелые, — отметил он.
Господин Уоллес дополнил свое выступление словами о дополнительном пакете поддержки для Украины, прорабатываемом правительством Великобритании.
— Соединенное Королевство продолжает оказывать военную помощь украинским вооруженным силам, чтобы помочь противостоять незаконному вторжению, — сделал он акцент.
Как сообщалось, Норвегия и Великобритания купят для Украины микродроны на $9 млн.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга