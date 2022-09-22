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Более 900 тысяч евро, которые латвийцы задонатили в рамках сбора на покупку «Байрактара» для Украины, могут приобрести 45 тактических беспилотников и 15 внедорожников для ВСУ.
Об этом сообщило посольство Украины в Латвии.
С начала сбора (16 августа) и по состоянию на 21 сентября латвийцы собрали более 900 тысяч евро из необходимой суммы около 5 миллионов на «Байрактар» для Украины.
Организаторы и участники сбора предложили использовать собранные пожертвования на приобретение 45 тактических беспилотников латвийского производства и 15 внедорожников для ВСУ, учитывая современную военную ситуацию и продолжительность сбора средств.
Как отмечается, эта техника может быть готова к отправке в Украину уже в ближайшее время.
Организаторы обратились ко всем, кто сделал пожертвование в рамках сбора средств на Байрактар, с просьбой разрешить изменить цель проекта и уже сейчас приобрести названные тактические дроны и внедорожники для украинской армии.
Напомним, эксфутболист сборной Украины Роман Зозуля объявил о начале сбора средств на беспилотник Байрактар для нужд ВСУ.
Более 900 тысяч евро, которые латвийцы задонатили в рамках сбора на покупку «Байрактара» для Украины, могут приобрести 45 тактических беспилотников и 15 внедорожников для ВСУ.
Об этом сообщило посольство Украины в Латвии.
С начала сбора (16 августа) и по состоянию на 21 сентября латвийцы собрали более 900 тысяч евро из необходимой суммы около 5 миллионов на «Байрактар» для Украины.
Организаторы и участники сбора предложили использовать собранные пожертвования на приобретение 45 тактических беспилотников латвийского производства и 15 внедорожников для ВСУ, учитывая современную военную ситуацию и продолжительность сбора средств.
Как отмечается, эта техника может быть готова к отправке в Украину уже в ближайшее время.
Организаторы обратились ко всем, кто сделал пожертвование в рамках сбора средств на Байрактар, с просьбой разрешить изменить цель проекта и уже сейчас приобрести названные тактические дроны и внедорожники для украинской армии.
Напомним, эксфутболист сборной Украины Роман Зозуля объявил о начале сбора средств на беспилотник Байрактар для нужд ВСУ.