Более 900 тысяч евро, которые латвийцы задонатили в рамках сбора на покупку «Байрактара» для Украины, могут приобрести 45 тактических беспилотников и 15 внедорожников для ВСУ.

Об этом сообщило посольство Украины в Латвии.

С начала сбора (16 августа) и по состоянию на 21 сентября латвийцы собрали более 900 тысяч евро из необходимой суммы около 5 миллионов на «Байрактар» для Украины.

Организаторы и участники сбора предложили использовать собранные пожертвования на приобретение 45 тактических беспилотников латвийского производства и 15 внедорожников для ВСУ, учитывая современную военную ситуацию и продолжительность сбора средств.

Как отмечается, эта техника может быть готова к отправке в Украину уже в ближайшее время.

Организаторы обратились ко всем, кто сделал пожертвование в рамках сбора средств на Байрактар, с просьбой разрешить изменить цель проекта и уже сейчас приобрести названные тактические дроны и внедорожники для украинской армии.

Напомним, эксфутболист сборной Украины Роман Зозуля объявил о начале сбора средств на беспилотник Байрактар для нужд ВСУ.