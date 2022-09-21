Экс-футболист сборной Украины Роман Зозуля объявил о начале сбора средств на беспилотник Байрактар для нужд ВСУ.

32-летний нападающий испанского клуба «Фуэнлабрада» анонсировал о старте своей инициативы в Instagram.

В видео он рассказал, что уже обратился за помощью к коллегам и соотечественникам, которые, как и он, сейчас живут в Испании.

«Чем больше турецких железных птиц в украинском небе, тем мощнее работает российский автопром на изготовление Лад Калин. Я знаю, что у нас с вами общее желание, так что давайте вместе приблизим нашу победу и мир! Мы обязательно победим зло! Байрактар нам в помощь!», — написал он в комментарии своему посту.

Инициативу Романа Зозули поддержали игроки сборной Украины Александр Зинченко, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка.

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Напомним, в конце июля в Ужгороде состоялся матч с участием сборной звезд и сборной футбольных легенд Украины, объединивший многие известные имена шоу-бизнеса и спорта, а также тысячи болельщиков. С помощью игры собрали более миллиона гривен, за которые уже приобрели автомобили и тепловизоры для разных подразделений ВСУ.