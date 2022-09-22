Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам участвовать в войне против Украины. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Об этом сообщило Anadolu Agency.

Посольство Кыргызстана в РФ 21 сентября сообщило своим гражданам, что за участие в боевых действиях на территории иностранных государств их ждет лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, возможна также конфискация имущества. Киргизам, живущим в России и призывающим участвовать в войне, советуют немедленно обращаться к дипломатическому представительству своей страны.

Посольство Узбекистана в РФ также заявило, что предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и/или участия в боевых действиях на территории иностранных государств. Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы.

В Казахстане за такие действия дают тюремный срок от 5 до 9 лет, согласно статье 172 УК РК (деяния, связанные с умышленным неправомерным участием граждан Казахстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории каких-либо иностранных государств при отсутствии признаков наемничества).

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации . Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.