При записи обращения о мобилизации в РФ кремлевскому диктатору Владимиру Путину стало плохо. Ему пришлось вызывать врачей.

Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

По данным таблоида, Путин страдал сильным кашлем и болями в груди. Именно поэтому его обращение было отложено на 13 часов.

Также издание ссылается на Telegram-канал General SVR, который сообщал, что речь Путина пришлось перезаписывать несколько раз из-за плохого состояния здоровья.

При этом существует версия, что диктатор симулировал проблемы со здоровьем, чтобы перенести съемки и обдумать содержание своего обращения.

Напомним, во время своего вчерашнего выступления Владимир Путин заявил, что страны Запада устроили «ядерный шантаж» России, поэтому при угрозе территориальной целостности она готова «использовать все имеющиеся у себя средства».