В России ищут виновных за провал оккупантов в Харьковской области. При этом в Кремле хотят переложить вину за управление спецоперацией с президента Владимира Путина на военных.

Об этом сообщает CNN.

— Кремлевские чиновники и эксперты в государственных СМИ лихорадочно обсуждают причины провала в Харькове, и в типичной манере Кремль, похоже, пытается переложить вину из Путина на российских военных, — сказал чиновник НАТО.

По словам источников издания, в военном руководстве уже произошли ответные перестановки на неудачи на поле боя, в результате чего структура командования России стала еще беспорядочнее, чем раньше. Командир, руководивший большинством подразделений в Харьковской области, занимал должность всего 15 дней и теперь уволен с должности, сообщил представитель НАТО.

Россия направила «небольшое количество» войск на восток Украины — некоторые из них скрылись из-за наступления Украины на поле боя на прошлой неделе, по словам двух представителей министерства обороны США, – в попытке укрепить свои ослабленные оборонные рубежи.

Как сообщалось, в британской разведке прогнозируют, что даже частичная российская мобилизация, которую объявил Владимир Путин, скорее всего, будет крайне непопулярна среди части населения России.