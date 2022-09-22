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В британской разведке прогнозируют, что даже частичная российская мобилизация, объявленная Владимиром Путиным, скорее всего, будет крайне непопулярна среди части населения России.
Об этом говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании.
— Путин идет на значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую силу. Этот шаг фактически является признанием того, что РФ исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине, говорится в сводке.
Также в британской разведке отмечают, что новые формирования, которые создаст Россия благодаря новым мобилизованным, вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев.
Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) также считает, что российская частичная мобилизация не повлияет существенно на ход войны в ближайшие месяцы.
В британской разведке прогнозируют, что даже частичная российская мобилизация, объявленная Владимиром Путиным, скорее всего, будет крайне непопулярна среди части населения России.
Об этом говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании.
— Путин идет на значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую силу. Этот шаг фактически является признанием того, что РФ исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине, говорится в сводке.
Также в британской разведке отмечают, что новые формирования, которые создаст Россия благодаря новым мобилизованным, вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев.
Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) также считает, что российская частичная мобилизация не повлияет существенно на ход войны в ближайшие месяцы.