В британской разведке прогнозируют, что даже частичная российская мобилизация, объявленная Владимиром Путиным, скорее всего, будет крайне непопулярна среди части населения России.

Об этом говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании.

— Путин идет на значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую силу. Этот шаг фактически является признанием того, что РФ исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине, говорится в сводке.

Также в британской разведке отмечают, что новые формирования, которые создаст Россия благодаря новым мобилизованным, вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев.

Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) также считает, что российская частичная мобилизация не повлияет существенно на ход войны в ближайшие месяцы.