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Частичная мобилизация в России не повлияет на ход войны в 2022 году, но может помочь оккупационным войскам в следующем году.
Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики говорят, что объявление о частичной мобилизации отразило многие проблемы, с которыми Россия сталкивается во время своего неудачного вторжения в Украину. Эти проблемы Москва вряд ли сможет решить в ближайшие месяцы, считают в ISW.
Исследователи считают, что частичная мобилизация не будет создавать значительную поддержку для российской армии в течение месяцев. В ISW добавляют, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация будет происходить поэтапно, а это, вероятно, будет предотвращать любой внезапный приток российских сил, который может резко изменить ход войны.
Аналитики отмечают, что, вероятно, мобилизация может в 2023 году помочь поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери россиян.
— Частичная мобилизация Россией не изменит войну в этом году и может оказать или не повлиять на способность России продолжать операции на текущем уровне следующего года. Украине и Западу не стоит ни отвергать это, ни преувеличивать, считает ISW.
Также они напоминают, что российские резервисты плохо обучены и не проходят повышения квалификации по истечении срока призыва. Сергей Шойгу говорил о намерении призвать резервистов с боевым опытом. Но ISW отмечает, что очень мало российских резервистов с боевым опытом, кроме тех, которые сейчас воюют в Украине.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации . Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.
К тому же тринадцать общественных организаций призвали российских военных отказаться от участия в «спецоперации» или сдаться в плен украинской армии.
Ранее глава оккупационной «Администрации Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что подписал «указ» о проведении «референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации». Его оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября.
Частичная мобилизация в России не повлияет на ход войны в 2022 году, но может помочь оккупационным войскам в следующем году.
Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики говорят, что объявление о частичной мобилизации отразило многие проблемы, с которыми Россия сталкивается во время своего неудачного вторжения в Украину. Эти проблемы Москва вряд ли сможет решить в ближайшие месяцы, считают в ISW.
Исследователи считают, что частичная мобилизация не будет создавать значительную поддержку для российской армии в течение месяцев. В ISW добавляют, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация будет происходить поэтапно, а это, вероятно, будет предотвращать любой внезапный приток российских сил, который может резко изменить ход войны.
Аналитики отмечают, что, вероятно, мобилизация может в 2023 году помочь поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери россиян.
— Частичная мобилизация Россией не изменит войну в этом году и может оказать или не повлиять на способность России продолжать операции на текущем уровне следующего года. Украине и Западу не стоит ни отвергать это, ни преувеличивать, считает ISW.
Также они напоминают, что российские резервисты плохо обучены и не проходят повышения квалификации по истечении срока призыва. Сергей Шойгу говорил о намерении призвать резервистов с боевым опытом. Но ISW отмечает, что очень мало российских резервистов с боевым опытом, кроме тех, которые сейчас воюют в Украине.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации . Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.
К тому же тринадцать общественных организаций призвали российских военных отказаться от участия в «спецоперации» или сдаться в плен украинской армии.
Ранее глава оккупационной «Администрации Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что подписал «указ» о проведении «референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации». Его оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября.