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В Черногории после вотума недоверия правительству Дритана Абазовича усугубился политический кризис. Большинство представителей черногорского парламента в течение 30 дней не смогли сформировать новое правительство.
Следовательно, президент Мило Джуканович, ссылаясь на конституцию, предложил распустить действующий парламент и назначить досрочные выборы. Сами же депутаты видят в таком предложении нарушение конституции, а потому 41 из 80 парламентариев инициировали импичмент Мило Джукановича.
Он обвиняется в нарушении статьи 95 параграфа 5 конституции страны — он не пригласил все парламентские партии на консультации по кандидатуре будущего премьер-министра.
По закону, в случае спора между главой государства и парламентом, последнее слово — за конституционным судом. Однако ситуацию усложняет факт, что высший суд в стране не имеет достаточного количества судей для принятия решений. Несколько судей ушли на пенсию, а парламент в прошлом не пришел к согласию по избранию новых.
Нынешнее большинство с декабря 2020 года сформировало два правительства. Они не руководили длительное время из-за разногласий между партиями коалиции.
Напомним, министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что его страна во всем должна быть на стороне Европейского Союза, «даже когда речь идет о приостановлении действия безвизового соглашения с Россией». Он предложил ввести визовый режим для граждан РФ.
В Черногории после вотума недоверия правительству Дритана Абазовича усугубился политический кризис. Большинство представителей черногорского парламента в течение 30 дней не смогли сформировать новое правительство.
Следовательно, президент Мило Джуканович, ссылаясь на конституцию, предложил распустить действующий парламент и назначить досрочные выборы. Сами же депутаты видят в таком предложении нарушение конституции, а потому 41 из 80 парламентариев инициировали импичмент Мило Джукановича.
Он обвиняется в нарушении статьи 95 параграфа 5 конституции страны — он не пригласил все парламентские партии на консультации по кандидатуре будущего премьер-министра.
По закону, в случае спора между главой государства и парламентом, последнее слово — за конституционным судом. Однако ситуацию усложняет факт, что высший суд в стране не имеет достаточного количества судей для принятия решений. Несколько судей ушли на пенсию, а парламент в прошлом не пришел к согласию по избранию новых.
Нынешнее большинство с декабря 2020 года сформировало два правительства. Они не руководили длительное время из-за разногласий между партиями коалиции.
Напомним, министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что его страна во всем должна быть на стороне Европейского Союза, «даже когда речь идет о приостановлении действия безвизового соглашения с Россией». Он предложил ввести визовый режим для граждан РФ.