Инвестиции не просто поддержат украинскую экономику, но станут вкладом в будущий мир в Украине и укрепление безопасности в мире.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время онлайн-общения с менеджером по контенту журнала Forbes Рэндалом Лейном в рамках саммита филантропии Forbes 400, сообщает пресс- служба ОПУ.

- Сейчас подходящее время для бизнеса, чтобы инвестировать в Украину, ведь вложенные средства не просто поддержат украинскую экономику, но и станут вкладом в будущий мир в нашем государстве и укрепление безопасности в мире, - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, кроме победы над российским захватчиком, среди приоритетов украинской власти – восстановление экономики и восстановление страны, поэтому нужно уже сейчас реализовывать важные проекты.

Среди таких проектов Президент назвал Fast Recovery Plan, целью которого является создание условий для возвращения домой украинцев, которые, спасаясь от войны, были вынуждены искать временное убежище за рубежом.

По словам Зеленского, чтобы Украина была привлекательной для инвестиций, власти настроены и дальше создавать благоприятные условия для ведения бизнеса, в частности, продолжать работу по устранению бюрократии в государственных институтах, усиливать борьбу с коррупцией и тому подобное.

По мнению Президента, представители крупного бизнеса, так же, как и политики, могут влиять на государства, которые, в частности, производят системы ПВО, и способствовать передаче их Украине.

После завершения общения Лейн и основатель международной гуманитарной организации World Central Kitchen шеф-повар Хосе Андрес объявили о награждении украинского народа наградой Forbes 400 Lifetime Achievement Award в категории «Герои».

Зеленский поблагодарил за высокое отличие смелости украинцев и заявил, что он также является наградой друзей и партнеров Украины.