Россия столкнется с серьезными проблемами при мобилизации Армии страны будет тяжело обучать и экипировать новобранцев, если Кремль не подождет несколько месяцев, прежде чем отправлять их на передовую в Украину.

Об этом сообщает Guardian.

Эксперты по разведке признали, что настоящая цель вербовки может быть выше 300 тысяч человек. Некоторые отчеты предполагают, что подлинной целью Кремля является мобилизация 1 миллиона.

Один чиновник на условиях анонимности сказал, что российские власти столкнутся с большим трудом даже при наборе 300 тысяч.

Отметим, что в течение всего конфликта Россия сталкивалась с проблемами обучения и оснащения, и официальные лица сказали, что это почти наверняка распространится на новобранцев.

— Мы считаем, что им будет очень сложно учиться, не говоря уже о том, чтобы быстро оснастить столь большие силы, — сказал чиновник.

Призывникам, вероятно, выдадут старые вещи и ненадежное снаряжение. Западные официальные лица считают, что во время найма россиян существовал явный региональный уклон, сосредотачивавшийся на бедных районах и меньшинствах на востоке страны и избегавший городских центров среднего класса страны. Они не видят набор лиц в Санкт-Петербурге или Москве.

Ранее сообщалось, что Россия не выполняет своих обещаний по частичной мобилизации, в частности, о не призыве в армию граждан, которые не годятся к службе.