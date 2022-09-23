Полиция обнаружила три места массовых захоронений в Харьковской области.

Об этом сообщил начальник областной полиции Владимир Тимошко во время брифинга в Изюме.

Один из них, по сообщению от пресс-службы полиции, в Казачьей Лопане. Название еще двух населенных пунктов правоохранители пока не разглашают.

Второе захоронение, по информации от источников, – в Волчанске, на границе с Россией.

Все места массовых захоронений, по словам Тимошко, заминированы и их разминирование занимает много времени. На разминирование одного массового захоронения саперы требуется до трех дней. В одном из мест массовых захоронений, по словам Тимошко, около 100 могил.

Напомним, ООН заявила, что ее следователи обнаружили доказательства военных преступлений, совершенных страной-агрессором Россией в Украине.