Военный эксперт и советник главы ОП Алексей Арестович считает, что атака российской армии на украинские города с использованием БПЛА иранского производства еще получит должную реакцию от Запада.

Об этом он говорил в пятницу, 23 сентября, в разговоре с российским блоггером и правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович напомнил, что сегодня во время атаки российских оккупантов украинскими средствами ПВО были сбиты 6 иранских беспилотников.

- Это может означать две вещи: [россияне] начали экономить ракеты или начали опробовать новые средства поражения и наши способы реакции на них, - отметил он.

Кроме того, эксперт предусмотрел реакцию Запада на поставку Ираном России оружия, которая используется в боевых действиях в Украине.

— То, что Иран навязался помогать России, на Западе очень хорошо отметили, особенно в Соединенных Штатах поставили в зачет, и будет реакция. Какой она будет мы поймем чуть позже. Но Ирана этого просто так не простят, - подчеркнул Алексей Арестович.

Напомним, после того, как российские оккупанты применили для ударов по территории Украины дроны-камикадзе иранского производства, украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.