За прошедшие сутки подразделениями Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области ликвидировано три пожара, один из которых возник из-за обстрелов.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

24 сентября ночью враг еще раз подло обстрелял Николаевщину. Из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар газопровода на территории частного домовладения. Также повреждения получили жилые дома. К месту вызова направлена очередная стража 16 государственной пожарно-спасательной части 2 ГПРЗ. Уже через полчаса совместными усилиями спасателей и аварийной бригады АО «Николаевгаз» горение площадью 5 кв. м ликвидирован. Пострадавших и травмированных нет.

Также зарегистрированы еще два пожара, не связанные с боевыми действиями.

23 сентября в 18:38 на пункт связи 12 ДПРЧ 4 ДПРЗ поступило сообщение о возгорании в летней кухне, пристроенной к жилому дому, по пер. Кораллово г. Вознесенска. К месту вызова направлен очередной караул подразделения. По приезду оперативными действиями пожарных удалось обуздать горение и ликвидировать пожар площадью 5 кв. м в 18:55, спас от уничтожения жилой дом и летнюю кухню. Вероятной причиной возникновения стало короткое замыкание электропроводки.

К тушению привлекались две единицы техники и семь спасателей. Дополнительно, на месте работали сотрудники полиции.

Еще один пожар, также в Вознесенске, по ул. Героев Украины возник в 00:35 24 сентября. Здесь загорелась входная дверь в подвальное помещение пятиэтажного жилого дома. Пожарные 12 ДПРЧ 4 ДПРЗ ликвидировали горение площадью 1 кв. м в 00:47. Из-за плотного задымления и проведения разведки спасатели работали звеном газодымозащиты. Причина возгорания устанавливается.

Группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения 23 сентября отработано 6 сообщений, поступивших от граждан об обнаружении взрывоопасных предметов, изъято 4 боеприпаса. С начала агрессии пиротехники 3913 раз привлекались для идентификации и изъятия взрывоопасных предметов на территории города и области после обстрелов. Всего изъято 3735 боеприпасов, транспортируемых в специально отведенное место или уничтоженных путем контролируемого подрыва.