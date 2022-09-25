Мужчинам мобилизационного возраста после «референдумов» запретят уезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников во власти.

Об этом сообщает российское издание «Медуза» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента РФ

По словам первого источника, вероятная дата введения запрета — 28 сентября.

Второй источник, тоже близкий к АП, говорит, что это произойдет после «референдумов», проводимых в самопровозглашенных «ДНР», «ЛНР» и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Они завершатся вечером 27 сентября.

Собеседник отметил, что будет подобие «выездных виз»: для выезда из России мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

Ранее сообщалось, что в России 30 сентября планируется официально утвердить аннексию оккупированных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, где проходят незаконные псевдореферендумы.