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Мужчинам мобилизационного возраста после «референдумов» запретят уезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников во власти.
Об этом сообщает российское издание «Медуза» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента РФ
По словам первого источника, вероятная дата введения запрета — 28 сентября.
Второй источник, тоже близкий к АП, говорит, что это произойдет после «референдумов», проводимых в самопровозглашенных «ДНР», «ЛНР» и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.
Они завершатся вечером 27 сентября.
Собеседник отметил, что будет подобие «выездных виз»: для выезда из России мужчинам придется получать разрешение от военкомата.
Ранее сообщалось, что в России 30 сентября планируется официально утвердить аннексию оккупированных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, где проходят незаконные псевдореферендумы.
Мужчинам мобилизационного возраста после «референдумов» запретят уезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников во власти.
Об этом сообщает российское издание «Медуза» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента РФ
По словам первого источника, вероятная дата введения запрета — 28 сентября.
Второй источник, тоже близкий к АП, говорит, что это произойдет после «референдумов», проводимых в самопровозглашенных «ДНР», «ЛНР» и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.
Они завершатся вечером 27 сентября.
Собеседник отметил, что будет подобие «выездных виз»: для выезда из России мужчинам придется получать разрешение от военкомата.
Ранее сообщалось, что в России 30 сентября планируется официально утвердить аннексию оккупированных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, где проходят незаконные псевдореферендумы.