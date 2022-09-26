Объявление о начале частичной мобилизации в России свидетельствует, что украинцы перехитрили Владимира Путина.

Такое мнение в интервью CNN высказала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

— Думаю, что украинцы перехитрили путина. Мы увидели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению. Путин также не предусмотрел силу реакции свободного мира, – ответила Лиз Трасс на вопрос о значении объявления о частичной мобилизации в России.

Премьер-министр подчеркнула, что странам Запада не следует учитывать «бряцание путиным оружием и его фиктивные угрозы».

— Вместо этого нам необходимо и дальше вводить санкции против России и поддерживать украинцев, — отметила Лиз Трасс.

Лиз Трасс добавила, что успех путина в Украине будет ужасен для мира.

— Если Путину позволят добиться успеха, это не только пришлет ужасный сигнал Европе и создаст устрашающие угрозы для населения Украины, но и даст сигнал другим авторитарным режимам по всему миру, что вторжение в суверенное государство как-то приемлемо, — отметила глава правительства Великобритании.

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Нью-Йорке с новой премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Глава британского правительства заверила, что будет самой большой подругой Украины.