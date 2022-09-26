Президент Российской Федерации Владимир Путин остался в изоляции после «заигрывания с ультрафашистами и обмена пленными».

Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире проекта FREEДОМ, пишет УНИАН.

Для Путина 30 сентября может стать 30 апреля Адольф Гитлер, когда тот совершил самоубийство.

— Путин объявил об обращении в Совет Безопасности 30 сентября, когда он, вероятно, призовет всех на священную войну. У меня почему-то 30 сентября Путина ассоциируется с 30 апреля Гитлером, когда он принял яд. Возьмут Вооруженные Силы Украины Херсон и все развалится. Мы видим только одну сторону противоречий, а есть еще противоречие по линии Путин-генералы. Президент РФ как Гитлер в последние годы, сидя в бункере в Берлине. Путину остается винить генералов и бросать их в застенки. После возвращения с саммита в Самарканде Путин сменил концепцию. Он встал на позицию ультрафашистов, но после обмена пленными он оказался в изоляции, – отметил Андрей Пионтковский.

Политолог также считает, что все угрозы применения ядерного оружия бессмысленны, это решение лишено какого-либо военного смысла.

— Совершит он ужасное преступление – уничтожит ядерным ударом один украинский город. Украина перестанет сопротивляться? Запад перестанет помогать? Нет! Ему уже не раз говорили: «Нет». Он получит сокрушительный ответ. В первые полчаса уничтожат весь Черноморский флот РФ и все базы в Крыму. У Путина нет кнопки на столе, в эту процедуру вовлечены ряд военных, и они все должны быть такими же безумными, – рассказал публицист.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия может усилить воюющие в Украине подразделения Росгвардии.

Также сообщалось, что из- за частичной мобилизации, которую объявили в России, с 22 сентября военные комиссариаты РФ работают в круглосуточном режиме.