В российских аэропортах начали запрещать выезд некоторым военнообязанным мужчинам по спискам военкоматов.

Об этом сообщает The Bell.

Источники издания в авиаотрасли рассказали, что пограничники получили списки подлежащих мобилизации россиян. Речь идет не обо всех военнообязанных, а только о мужчинах, на которых уже выписали повестки или мобилизационные распоряжения.

Информация о запретах на выезд поступает в общую информационную систему пограничного контроля «МИР». Она обновляется чаще, чем раз в два часа. Списки поступают порциями и из разных регионов.

Собеседники издания рассказывают, что в одном из московских аэропортов за прошедшие сутки не выпустили за границу 20 человек. В другом аэропорту уточнили, что запреты начали поступать в ночь с пятницы на субботу, в воскресенье их стало больше.

При этом отмечается, что запреты на выезд распространяются и на членов экипажей. Были случаи, когда не выпускали пилотов и бортпроводников.

Сегодня утром в российских Telegram-каналах начали распространять фото запрета на выезд военнообязанных из аэропорта Домодедово.

Ранее сообщалось, что отсутствие военных инструкторов и спешка, с которой Россия начала мобилизацию, свидетельствует о том, что многие военные соединения, сформированные из призывников, будут развернуты на передовой с минимальной подготовкой. Они, по всей вероятности, пострадают от высокого уровня истощения.