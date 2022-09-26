Отсутствие военных инструкторов и спешка, с которой Россия начала мобилизацию, свидетельствует о том, что многие военные соединения, сформированные из призывников, будут развернуты на передовой с минимальной подготовкой. Они, по всей вероятности, пострадают от высокого уровня истощения.

Об этом сообщает разведка министерства обороны Великобритании.

Россия столкнется с административной и материально-технической проблемой в сфере обеспечения обучения войск.

—На военные базы начали поступать первые части призванных по частичной мобилизации России. Уже издано много десятков тысяч призывных писем. Но в отличие от большинства западных армий российские военные проводят начальную подготовку солдат низкого уровня в пределах своих назначенных оперативных подразделений, а не в специальных учебных заведениях, говорится в сообщении.

Отмечается, что по замыслу, когда два батальона каждой российской бригады разворачиваются в месте выполнения боевого задания, третий батальон должен оставаться в гарнизоне и предоставлять кадры инструкторов для обучения новобранцев или подкрепленных. Однако, как сообщает разведка, Россия развернула многие из этих третьих батальонов в Украине, что делает невозможным адекватную подготовку мобилизованных призывников.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия может усилить воюющие в Украине подразделения Росгвардии.

Также сообщалось, что из- за частичной мобилизации, которую объявили в России, с 22 сентября военные комиссариаты РФ работают в круглосуточном режиме.