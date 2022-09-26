Президент Молдовы Мая Санду объявила, что тех, кто воюет на стороне российских оккупантов против Украины и имеет паспорт РФ, могут лишать гражданства Молдовы.

Об этом она сказала на брифинге 26 сентября, цитирует "Рупор».

Молдова не исключает возможности привлечения своих граждан, имеющих два гражданства, к боевым действиям в Украине. Это касается, в частности, Приднестровского региона.

Санду заявила, что в Молдове возмущены привлечением граждан из этой зоны в мобилизацию, объявленную россией. Пока информации о мобилизации молдован с левого берега Днестра не поступало, но Кишинев внимательно следит за ситуацией в Приднестровском регионе.

— Есть риск мобилизации граждан Молдовы из восточных районов страны. Чтобы предотвращать такие действия, мы рассматриваем возможность аннулирования гражданства Молдовы тем, кто имеет в частности гражданство РФ и воюет за агрессора, — сказала Майя Санду.

Власти Молдовы также рассматривают возможность ужесточения наказания для тех, кто имеет только гражданство Молдовы и переходит на сторону агрессора.

Напомним, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам участвовать в войне против Украины. За это предусмотрена уголовная ответственность.