В отличие от Германии некоторые члены ЕС считают недопустимым въезд граждан России, пытающихся скрыться от объявленной мобилизации.

Об этом написало издание Die Welt.

Между странами экономического альянса до сих пор идут дискуссии по поводу россиян, которые отказываются вступать в армию и покидают эту страну в поисках убежища.

Первая кризисная встреча 27 послов ЕС не принесла решения. Комиссии ЕС было предложено «пересмотреть, оценить и, если необходимо, обновить последние руководящие принципы по визовым вопросам, учитывая проблемы безопасности государств-членов», заявила впоследствии чешская председательствующая в Совете ЕС.

— Германия и другие страны настаивают на единой линии. Однако позиции других государств далеки от этого, — добавляют журналисты.

Как сообщалось, главред Defense Express Олег Катков считает, что Россия может потерять часть своих мобилизованных военных еще по пути в Украину.