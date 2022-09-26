Фото Минобороны РФ

Главред Defense Express Олег Катков считает, что Россия может потерять часть своих мобилизованных военных еще по пути в Украину.

Об этом он сказал во время эфира на «Эспрессо».

— Сейчас количество личного состава имеет гораздо меньшее значение, чем 70 лет назад. Однако численность армии всегда играет одну из ключевых ролей в ходе боевых действий. Особенно когда армия ведет контрнаступление. Другой важный аспект в российской мобилизации состоит в том, что многие россияне не доедут до Украины. Многие из мобилизованных будут непригодны к боевым действиям после долгого опрокидывания на фронт, - добавил Олег Катков.

При этом главред Defense Express предупреждает, что этой угрозой все же пренебрегать не стоит.

— Времена, когда можно было воевать массой народа с винтовками и несколькими пулеметами на полк, давно уже прошло. Однако не следует пренебрегать этой угрозой. Количество личного состава всегда имеет большое значение, – пояснил он.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране, соответствующий указ уже был подписан. Тогда российские власти заявили, что в рамках таких мер планируется призыв на войну против Украины еще 300 тысяч резервистов. Однако впоследствии СМИ рассекретили седьмой пункт путинского указа, который сначала находился под грифом «для служебного использования», и узнали, что действительно воевать могут отправить миллион россиян.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия может усилить воюющие в Украине подразделения Росгвардии.

Также сообщалось, что из- за частичной мобилизации, которую объявили в России, с 22 сентября военные комиссариаты РФ работают в круглосуточном режиме.

Напомним, в разведке Британии считают, что в России мобилизованные могут бросить на передовую с минимальной подготовкой