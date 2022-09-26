Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания Ставки в понедельник обсуждалось противодействие иранским беспилотникам.

Об этом он сказал в вечернем обращении 26 сентября.

«Провел сегодня очередное заседание Ставки. Главное внимание – оперативной ситуации на передовой. Заслушали Главнокомандующего, командующих, руководителя разведки, министра обороны. Обсудили применение оккупантами новых вооружений, в том числе иранских беспилотников. В постоянном рабочем режиме работаем над обеспечением воинов оружием и боеприпасами. Все активные действия украинских военных должны быть синхронизированы с использованием высокоточного оружия. Это один из базовых приоритетов», – отметил он.