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Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания Ставки в понедельник обсуждалось противодействие иранским беспилотникам.
Об этом он сказал в вечернем обращении 26 сентября.
«Провел сегодня очередное заседание Ставки. Главное внимание – оперативной ситуации на передовой. Заслушали Главнокомандующего, командующих, руководителя разведки, министра обороны. Обсудили применение оккупантами новых вооружений, в том числе иранских беспилотников. В постоянном рабочем режиме работаем над обеспечением воинов оружием и боеприпасами. Все активные действия украинских военных должны быть синхронизированы с использованием высокоточного оружия. Это один из базовых приоритетов», – отметил он.
Напомним, что днем 25 сентября был сбит дрон-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания Ставки в понедельник обсуждалось противодействие иранским беспилотникам.
Об этом он сказал в вечернем обращении 26 сентября.
«Провел сегодня очередное заседание Ставки. Главное внимание – оперативной ситуации на передовой. Заслушали Главнокомандующего, командующих, руководителя разведки, министра обороны. Обсудили применение оккупантами новых вооружений, в том числе иранских беспилотников. В постоянном рабочем режиме работаем над обеспечением воинов оружием и боеприпасами. Все активные действия украинских военных должны быть синхронизированы с использованием высокоточного оружия. Это один из базовых приоритетов», – отметил он.
Напомним, что днем 25 сентября был сбит дрон-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев.