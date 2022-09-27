В Государственном департаменте США заявили, что не видят никаких признаков того, что Китай готовится содействовать вторжению РФ в Украину или помогать России в обходе санкций.

Об этом сообщает CNN.

— Мы изучаем каждую получаемую информацию. Мы пока не видим ничего, что указывало бы на то, что КНР применяет другой подход, когда речь идет о помощи в сфере безопасности, когда речь идет об усилиях, направленных на то, чтобы систематически помогать России избегать санкций, — заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

Он заявил, что США «продолжают наблюдать» за тем, что делает Китай по отношению к Украине, и сказал, что замечания министра иностранных дел Китая Ван И свидетельствуют о том, что Китай имеет «определенную обеспокоенность тем, что Россия делает в Украине».

Напомним, что Британское правительство объявило о введении новых санкций против России в качестве наказания за проведение фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины.