Служба безопасности Украины в Одесской области разоблачила российского агента, который планировал корректировать удары дронов-камикадзе и ракет.

Об этом идет речь на сайте СБУ.

По данным следователей, злоумышленник на юге Одесской области разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины. Он в основном собирал информацию о местах базирования подразделений обороны ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве военных и их технике.

Он также устанавливал точные координаты блокпостов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере энергоснабжения, рассказывает СБУ. Всё это он фиксировал на фото. В спецслужбе говорят, что задержанный передавал данные оккупантам через анонимный Telegram-канал, в частности, планировал помочь им осуществить обстрелы крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

СБУ выяснила, что злоумышленник - житель города Рени. Его после начала полномасштабного вторжения завербовали российские спецслужбы. По данным правоохранителей, россияне начали с этим мужчиной сотрудничать из-за его прокремлевских взглядов, которые он активно афишировал среди окружающих.

Злоумышленник был задержан при попытке передачи закрытых сведений россиянам. В его мобильном телефоне была найдена переписка с российским куратором. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, а также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Южноукраинске на Николаевщине задержан местный житель , прославлявший действия военных РФ на территории Украины.