В России определились с датой заседания Совета Федерации, где могут принять «законы о вхождении» в состав России захваченных территорий Украины.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

По данным издания, якобы Радфед не будет проводить внеочередные заседания для принятия законов «о вхождении в состав России новых субъектов».

По словам российского сенатора Андрея Клишаса, следующее по графику заседание состоится 4 октября.

Ранее сообщалось, что в России 30 сентября планируется утвердить аннексию оккупированных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, где проходят незаконные псевдореферендумы.