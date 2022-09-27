Большие потери боевых самолетов в войсках РФ связаны с тем, что российские оккупанты привлекают все больше авиации вблизи линии фронта.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

— Это связано с тем, что наши войска по разным направлениям ведут контрнаступательные действия и противник привлекает все больше авиации именно на тех направлениях, которые близки к линии фронта, — отметил он.

Юрий Игнат добавил, что речь идет о Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

— Соответственно, применяя авиацию, он приближается к линии столкновения и несет потери. Опыт наших ВСУ растет с каждым днем, подчеркнул он.

Он добавил, что вражескую авиацию сбивают воздушные силы, а также военные сухопутных войск ПВО, десантно-штурмовых войск и сил ССО.

За последние пять дней ВСУ уничтожили 15 единиц боевой авиации противника, из них восемь самолетов и семь вертолетов.

Напомним, что 27 сентября в Баштанском районе Николаевской области воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбили российский штурмовик Су-25 .