На партийной конференции британской Лейбористской партии освистали делегата, критиковавшего украинское правительство и выступавшего против помощи Украине.

Об этом пишет « Европейская правда « со ссылкой на британские СМИ.

Анджело Санчес, представитель Лейбористской партии южного округа Лестера, раскритиковал украинское правительство как выступающее против левых, заявив, что поддержка Украины в войне против России является «поддержкой империализма» и «соучастием в военных преступлениях».

Партия обсуждала предложение, включавшее призывы к лейбористам продолжать поддерживать союзников по НАТО в оказании военной и другой поддержки Украине.

Относительно перспективы одобрения этого предложения Анджело Санчес сказал следующее:

— Это значит, что будущее лейбористское правительство будет присылать деньги правительству, украинскому правительству, репрессирующему левых в собственной стране, правительству, которое криминализирует социалистические партии и арестовывает украинских активистов. Если вы поддержите это предложение, предложение 13 по Украине, вы не поддерживаете украинский народ, вы поддерживаете только Соединенные Штаты, вы поддерживаете неолиберализм, вы поддерживаете империализм, - заявил он.

Часть делегатов освистала его слова, хотя меньшинство аплодировало спикеру.

Позже теневой министр обороны от лейбористов Джон Хили заявил, что при лейбористском правительстве не будет «никаких изменений в решимости Британии противостоять российской агрессии и поддержке Украины».

— Те, кто громче кричит «остановить войну», чем «выиграть войну», играют на руку Путину, - сказал он, сорвав аплодисменты.

Напомним, участники переговоров по проекту краткосрочного бюджета правительства США в Конгрессе согласились включить около 12 миллиардов долларов новой помощи Украине в ответ на запрос администрации Байдена.