Украина призвала ЕС, НАТО и «Группу семи» немедленно существенно повысить давление на Россию, включая новые жесткие санкции. Государство также призвало увеличить военную поддержку Украины, в частности, предоставить танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел о псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

— Принуждение людей на этих территориях к заполнению бумаг под прицелом российских военных является очередным преступлением России в ходе ее агрессии против Украины, грубо нарушает Конституцию и законы нашего государства, нормы международного права и международные обязательства России. Этот спектакль не имеет ничего общего с волеизъявлением и не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Украина и международное сообщество осуждают такие действия России и считают их никчемными, — отметили в МИД.

Все граждане Украины, принявшие участие в организации псевдореферендумов вместе с российскими оккупантами, понесут справедливое наказание в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины. Компетентные органы Украины уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности.

— Как и в случае с украинским Крымом, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области остаются суверенными территориями Украины. Украина имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности военными и дипломатическими методами, продолжит освобождать временно оккупированные территории. Украина никогда не согласится на какие-либо ультиматумы РФ, а попытки Москвы создать новые линии разграничения или ослабить международную поддержку Украины обречены на поражение, добавили в Министерстве.

Украина расценивает проведение фиктивных референдумов как демонстрацию того, что все сигналы России о готовности к переговорам только операция прикрытия вооруженной агрессии и попыток удержаться на временно оккупированных территориях.